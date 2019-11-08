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  • 08.11.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 19:13

Türkiye-Hollanda | CANLI YAYIN

Ay-yıldızlı takım, A Grubu'nda yarın Hollanda'yı İzmir'de konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den A Spor canlı yayını ile takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN



Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.

Sırbistan'dan Jelena Cvetkovic'in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A 'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Topçu, Medine Erkan, Kezban Tağ (ALG Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt)

Orta Saha: Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Sevgi Çinar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Birgül Sadikoğlu (Konak Belediyespor), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Büşra Barut (Nordsjaelland), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur)

Forvet: Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Metz), Aycan Yanaç (Frensdorf)

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