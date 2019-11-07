Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.
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Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.
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