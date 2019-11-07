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  • 07.11.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 20:29

'de şok! ...

'nin tecrübeli futbolcusu , kasığındaki sakatlık nedeniyle son antrenmana katılmadı. Emre'nin maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

'in 11. haftasında sahasında 'yı konuk edecek olan 'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , kasığındaki sakatlık nedeniyle son antrenmana katılmadı. Emre'nin Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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