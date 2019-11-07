Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kasığındaki sakatlık nedeniyle son antrenmana katılmadı. Emre'nin Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
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