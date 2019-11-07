AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmada Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Sarı-Lacivertliler ise ligdeki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray maçı ise 25-20, 25-22 ve 25-21'lik setlerle aldı. Diğer sonuçlar: Arhavi Bld-Sorgun: 3-2, İstanbul BŞB-Arkas Spor: 3-2.
RED BULL CHESS MASTERS BUGÜN START ALIYOR
Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri başlıyor. İlk çevrimiçi bölge elemesi bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Elemeler, 15 Kasım'da tamamlanacak ve İstanbul'daki büyük final ise 24 Kasım'da oynanacak.
EFES OLYMPİAKOS'A KONUK OLUYOR!
Potada temsilcilerimiz zorlu virajda... Euroleague'de şampiyonluğu hedefleyen Anadolu Efes, 22.00'de Olympiakos'a konuk olacak... Ergin Ataman'ın öğrencilerinin tek hedefi galibiyet. Kadın Basketbol ekiplerimizin ise karşılaşmaları şu şekilde: Eurocup: 19.00 Beşiktaş-ZHBK Sparta, 21.30 Elitzur Ramla-Botaş.
FENERBAHÇE'NİN PAŞA MESAİSİ
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncuların performansı memnun etti.
F.BAHÇE DÜŞMANLARINI YENECEĞİZ
Fenerbahçe dün sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" paylaşımında bulundu.
RED BULL CHESS MASTERS BUGÜN START ALIYOR
Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri başlıyor. İlk çevrimiçi bölge elemesi bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Elemeler, 15 Kasım'da tamamlanacak ve İstanbul'daki büyük final ise 24 Kasım'da oynanacak.
EFES OLYMPİAKOS'A KONUK OLUYOR!
Potada temsilcilerimiz zorlu virajda... Euroleague'de şampiyonluğu hedefleyen Anadolu Efes, 22.00'de Olympiakos'a konuk olacak... Ergin Ataman'ın öğrencilerinin tek hedefi galibiyet. Kadın Basketbol ekiplerimizin ise karşılaşmaları şu şekilde: Eurocup: 19.00 Beşiktaş-ZHBK Sparta, 21.30 Elitzur Ramla-Botaş.
FENERBAHÇE'NİN PAŞA MESAİSİ
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncuların performansı memnun etti.
F.BAHÇE DÜŞMANLARINI YENECEĞİZ
Fenerbahçe dün sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" paylaşımında bulundu.
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