İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Brescialı Balotelli'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.
- Spor
- 07.11.2019
- Gazete
Balotelli’den teşekkür
İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Brescialı Balotelli'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.
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