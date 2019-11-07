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Balotelli’den teşekkür

'da ırkçılığa maruz kalan 'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.

Balotelli’den teşekkür
İtalya'da ırkçılığa maruz kalan 'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.

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