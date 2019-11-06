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Ziraat 'nda kura heyecanı

32 takımın yer alacağı kura çekimi A Spor’dan canlı yayınlanacak. ’nda 5. tur çift maçlı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. İlk maçlar ise 3, 4 ve 5 Aralık’ta.

Kupada kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Y.Malatya da katılacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı 5. tur çift maç eleme usulüyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. 'nda rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.


SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray

Fenerbahçe





Y.Malatya

Trabzonspor

Rizespor

Antalya

Kasımpaşa

Göztepe

Sivasspor

Kayserispor

G.Antep FK

Denizlispor

Alanyaspor

Bursaspor


SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Hekimoğlu

Altınordu

Eyüpspor

Altay

Adanaspor

Van Spor

Erzincan

Samsun

Keçiörengücü

Manisa FK

Tuzlaspor

Karagümrük

İstanbulspor

BŞ Bld Erzurum

Esenler Erok

Kırklarelispor

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