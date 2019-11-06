Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Y.Malatya da katılacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı 5. tur çift maç eleme usulüyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Türkiye Kupası'nda rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.





SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray



Fenerbahçe



Beşiktaş



Başakşehir



Y.Malatya



Trabzonspor



Rizespor



Antalya



Kasımpaşa



Göztepe



Sivasspor



Kayserispor



G.Antep FK



Denizlispor



Alanyaspor



Bursaspor





SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Hekimoğlu



Altınordu



Eyüpspor



Altay



Adanaspor



Van Spor



Erzincan



Samsun



Keçiörengücü



Manisa FK



Tuzlaspor



Karagümrük



İstanbulspor



BŞ Bld Erzurum



Esenler Erok



Kırklarelispor



