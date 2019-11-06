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  • 06.11.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 15:33

5. tur maçları ne zaman? 2019 nasıl? ZTK kura çekimi sonuçları

'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği 5. turda eşleşmeler belli oldu mu? Çift maç eleme usulüne göre yapılacak oynanacak? İşte merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

kura çekimi yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig takımları Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu turdan katılıyor. Peki, ? 2019 nasıl? İşte ZTK kura çekimi sonuçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Çaykur Rizespor - Samsunspor
Altınordu - Denizlispor
Alanyaspor - Adanaspor
Sivasspor - Esenler Erokspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Bursaspor
İM Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor

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