Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig takımları Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu turdan katılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? 2019 ZTK 5. tur eşleşmeleri nasıl? İşte ZTK kura çekimi sonuçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Çaykur Rizespor - Samsunspor

Altınordu - Denizlispor

Alanyaspor - Adanaspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Bursaspor

İM Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor