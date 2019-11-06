Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni bugün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Çaykur Rizespor - Samsunspor
Altınordu - Denizlispor
Alanyaspor - Adanaspor
Sivasspor - Esenler Erokspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Bursaspor
İM Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimine katılan takımlar şöyle:
SERİ BAŞI TAKIMLAR: Antalyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Denizlispor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: Adanaspor, Altay, Altınordu, 24Erzincanspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Esenler Erokspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Hekimoğlu Trabzon, İstanbulspor, Keçiörengücü, Kırklarelispor, Manisa FK, Tuzlaspor, Van Spor FK, Samsunspor
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