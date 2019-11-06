UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, Braga deplasmanında galibiyet arayacak. Sezon başında Avrupa arenasında istediği sonuçları elde edemeyen temsilcimiz bu müsabakadan da mağlubiyetle ayrılması durumunda şansını yitirecek. Maç öncesi ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, grip nedeniyle takımla birlikte Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın son durumuna bakılarak yarın Portekiz'e gidip gitmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA...

Beşiktaş'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz 'e gidecektir." denildi.

Grupta 7 puanla lider konumda olan Braga ise bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst turu garantilemek istiyor. Şimdiye kadar Braga