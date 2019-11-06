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  • 06.11.2019 13:04
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 13:17

'de 11'inci haftanın programı ve hakemler belli oldu

'de milli maç arasından önce oynanacak 11'inci haftaya ait program ve hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan - Kasımpaşa karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 11'nci haftanın hakemleri belli oldu

'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:
20.30 -Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayseri: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 -Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 -Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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