Real Madrid Teknik Direktörü Zinadine Zidane, G.Saray maçını değenlendirdi. Fransız hoca, "Yarınki (bugün) maçın öneminin farkındayız. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" ifadesini kullandı.



MARCELO: ÇOK ZOR OLACAK BİLİYORUZ

Brezilyalı sol bek Marcelo, "G.Saray maçının çok zor olacağını biliyoruz. Bu tip maçları oynamayı seviyoruz" diye konuştu