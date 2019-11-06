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Önemin farkındayız

G.Saray maçını değenlendirdi. Fransız hoca, "Yarınki (bugün) maçın öneminin farkındayız. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

Önemin farkındayız
Real Madrid Teknik Direktörü Zinadine Zidane, G.Saray maçını değenlendirdi. Fransız hoca, "Yarınki (bugün) maçın öneminin farkındayız. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

MARCELO: ÇOK ZOR OLACAK BİLİYORUZ
Brezilyalı sol bek Marcelo, "G.Saray maçının çok zor olacağını biliyoruz. Bu tip maçları oynamayı seviyoruz" diye konuştu

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