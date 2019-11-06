Cimbom’a 3 rakip birden!

Henry Onyekuru'ya yeniden Galatasaray formasını giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi öncesi gün menajer William D'Avila ile İstanbul'da görüşme yapmıştı. Ancak Fransız basınından moralleri bozacak bir haber geldi. İddialara göre Bordeaux, Marsilya ve Anderleht de Nijeryalı yıldız için kısa sürede Monaco ile masaya oturacak.
- Spor
- 06.11.2019
- Gazete
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