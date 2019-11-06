Bugünkü
Takvim

Cimbom’a 3 rakip birden!

'ya yeniden formasını giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi öncesi gün menajer William D'Avila ile 'da görüşme yapmıştı. Ancak Fransız basınından moralleri bozacak bir haber geldi. göre , ve de yıldız için kısa sürede ile masaya oturacak.

Cimbom’a 3 rakip birden!
Henry Onyekuru'ya yeniden Galatasaray formasını giydirmek isteyen yönetimi öncesi gün menajer William D'Avila ile İstanbul'da görüşme yapmıştı. Ancak Fransız basınından moralleri bozacak bir haber geldi. göre Bordeaux, Marsilya ve Anderleht de Nijeryalı yıldız için kısa sürede Monaco ile masaya oturacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom’a 3 rakip birden!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri