Barcelona, Şampiyonlar ligi F Grubu 4. maçında evinde Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Rakibine karşı özellikle maçın ilk yarısında sayısız fırsatı kullanamayan Barça, sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu. G Grubu'nda ise Leipzig, Zenit'i 2-0 yendi.
FİLEDE DEV BULUŞMA: F.BAHÇE-G.SARAY
Efeler Voleybol Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Oynadığı 3 maçı da kazanan iki yenilgisiz takımın maçında Fenerbahçe AXA ile Galatasaray HDI karşılaşacak. Burhan Felek'teki maç 19.00'da başlayacak.
ASLAN POTADA MAĞLUP
EURO Cup Grubu altıncı hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 81-76 yenildi. G.Saray gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
GÖZTEPE'DE İLHAN PALUT İLK IDMANINA ÇIKTI
Göztepe'de İlhan Palut ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli hoca idmanda yaptığı açıklamada, "Şunu söylemeliyim; İlhan Palut ve ekibinin başarısızlığa tahammülü yok" dedi.
AROUNA KONE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Sivasspor'da Arouna Kone rüzgarı esiyor... Süper Lig'de sonradan oyuna girdiği 8 maçta 218 dakika sahada kalan Kone, bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
GUTİ HERNANDEZ ALMEİRA İLE ANLAŞTI
Bir dönem ligimizde Beşiktaş forması giyen ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira ile anlaştı. Almeira'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 43 yaşındaki İspanyol antrenörün, Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı duyuruldu.
GÜNEŞ ANDORRA'DA İNCELEMELER YAPTI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım'da Andorra'ya konuk olacakları maç öncesi bu ülkeye giderek, incelemelerde bulundu. Güneş, ayrıca, Andorra'daki incelemelerinin ardından Valencia ile Lille arasında dün oynanan karşılaşmayı takip etti.
FURKAN KORKMAZ'IN 20 SAYISI YETMEDİ
NBA'de oynayan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi. Furkan Korkmaz, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti.
FİLEDE DEV BULUŞMA: F.BAHÇE-G.SARAY
Efeler Voleybol Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Oynadığı 3 maçı da kazanan iki yenilgisiz takımın maçında Fenerbahçe AXA ile Galatasaray HDI karşılaşacak. Burhan Felek'teki maç 19.00'da başlayacak.
ASLAN POTADA MAĞLUP
EURO Cup Grubu altıncı hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 81-76 yenildi. G.Saray gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
GÖZTEPE'DE İLHAN PALUT İLK IDMANINA ÇIKTI
Göztepe'de İlhan Palut ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli hoca idmanda yaptığı açıklamada, "Şunu söylemeliyim; İlhan Palut ve ekibinin başarısızlığa tahammülü yok" dedi.
AROUNA KONE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Sivasspor'da Arouna Kone rüzgarı esiyor... Süper Lig'de sonradan oyuna girdiği 8 maçta 218 dakika sahada kalan Kone, bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
GUTİ HERNANDEZ ALMEİRA İLE ANLAŞTI
Bir dönem ligimizde Beşiktaş forması giyen ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira ile anlaştı. Almeira'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 43 yaşındaki İspanyol antrenörün, Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı duyuruldu.
GÜNEŞ ANDORRA'DA İNCELEMELER YAPTI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım'da Andorra'ya konuk olacakları maç öncesi bu ülkeye giderek, incelemelerde bulundu. Güneş, ayrıca, Andorra'daki incelemelerinin ardından Valencia ile Lille arasında dün oynanan karşılaşmayı takip etti.
FURKAN KORKMAZ'IN 20 SAYISI YETMEDİ
NBA'de oynayan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi. Furkan Korkmaz, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti.
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