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Başkanı ’tan sert sözler

Başkanı , maçındaki hakem tartışmaları için sert konuştu. Koç, "Bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var. VAR'ın alt yapısı için parayı kulüpler ödedi. Neden kullanılmıyor?" diye konuştu.

Ali Koç’tan sert sözler
Başkanı , maçındaki hakem tartışmaları için sert konuştu. Koç, "Bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var. VAR'ın alt yapısı için parayı kulüpler ödedi. Neden kullanılmıyor?" diye konuştu.

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