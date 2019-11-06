Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçındaki hakem tartışmaları için sert konuştu. Koç, "Bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var. VAR'ın alt yapısı için parayı kulüpler ödedi. Neden kullanılmıyor?" diye konuştu.
- Spor
- 06.11.2019
- Gazete
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