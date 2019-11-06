Bugünkü
Takvim

’ye sihirli dokunuş! Forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı

Sezon başında 'dan edilen , sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. , Malili oyuncu, 7. haftada oynanan maçının ikinci yarısında mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.

Diaby’ye sihirli dokunuş
Sezon başında Sporting Lizbon'dan edilen Diaby, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. Abdullah Avcı, Mali'li oyuncu, 7. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performasıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.



HERKESE GÜVEN VERDİ
son 3 maçta 90 dakika forma giydiği ve da harika bir performans sergiledi.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDiaby’ye sihirli dokunuş! Forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri