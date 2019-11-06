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Abdülkadir çalışmalara başladı

ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. ve çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. ise salonda çalıştı.

Abdülkadir çalışmalara başladı
Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı.

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