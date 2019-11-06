Abdülkadir çalışmalara başladı

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı. Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.