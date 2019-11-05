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  • 05.11.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 22:18

24 saat içinde iki maça çıkacak

, 24 saat arayla oynayacağı ve Kulüpler karşılaşmalarına, iki ayrı takım çıkaracak. kupasının son sahibi Liverpool, 'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

Liverpool tarihe geçecek

ekibi , 'ta çeyrek finali, 'ta ise Kulüpler yarı finalinde mücadele edecek.

Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda 'ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu.

kupasının son sahibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra 'ın başkenti Doha'da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jürgen Klopp, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

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