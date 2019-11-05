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’tan yeşil ışık

'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yönetime mesaj gönderdi. kaleci, "Eğer 'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim" ifadesini kullandı.

Karius’tan yeşil ışık
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius yönetime mesaj gönderdi. Alman kaleci, "Eğer Liverpool'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim" ifadesini kullandı.

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