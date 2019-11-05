Karius’tan yeşil ışık

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius yönetime mesaj gönderdi. Alman kaleci, 'Eğer Liverpool'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim' ifadesini kullandı. Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius yönetime mesaj gönderdi. Alman kaleci, 'Eğer Liverpool'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim' ifadesini kullandı.
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