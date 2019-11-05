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3 puanı 90+3’te kaptı!

'in 10. haftasının kapanış maçında sahasında FK'ya 2-1 mağlup oldu. G.Antep'in gollerini 30'da Twumasi ve 90+3'de Djilobodji attı. Ankaragücü'nün tek sayısı 67'de 'tan geldi.

Gaziantep 3 puanı 90+3’te kaptı!
Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. G.Antep'in gollerini 30'da Twumasi ve 90+3'de Djilobodji attı. Ankaragücü'nün tek sayısı 67'de İlhan Parlak'tan geldi.

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