Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.11.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 13:06

Medipol Başakşehir ve 'da İrfan Can şoku

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Alanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan 'nin son durumu açıklandı.

Başakşehir ve Milli Takım'da İrfan Can şoku

Medipol Başakşehir oyuncusu 'nin en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Ankaragücü maçında oynayamayacak olan İrfan'ın 22 Kasım'daki Galatasaray deplasmanında ise sahada olması bekleniyor.

MİLLİ MAÇLARDA YOK
24 yaşındaki futbolcu A 'ın 14 Kasım'da oynayacağı İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

Başakşehir'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;
Süper Lig'in 10. haftasında Alanya ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMedipol Başakşehir ve Milli Takım'da İrfan Can şoku
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri