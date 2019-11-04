Medipol Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Ankaragücü maçında oynayamayacak olan İrfan'ın 22 Kasım'daki Galatasaray deplasmanında ise sahada olması bekleniyor.

MİLLİ MAÇLARDA YOK

24 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın 14 Kasım'da oynayacağı İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

Başakşehir'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.