Dadaş, Gümrük’ü teslim aldı

TFF 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 ekibin maçında K.Gümrük kendi evinde Erzurumspor'a 1-0 yenildi. İlk yarı 0-0 berabere bitti. Erzurum 78'de Hasan Hatipoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazandı. TFF 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 ekibin maçında K.Gümrük kendi evinde Erzurumspor'a 1-0 yenildi. İlk yarı 0-0 berabere bitti. Erzurum 78'de Hasan Hatipoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazandı.
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