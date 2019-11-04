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Dadaş, Gümrük’ü teslim aldı

1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 ekibin maçında K.Gümrük kendi evinde spor'a yenildi. İlk yarı berabere bitti. Erzurum 78'de 'nun golüyle maçı 1-0 kazandı.

Dadaş, Gümrük’ü teslim aldı
TFF 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen 2 ekibin maçında K.Gümrük kendi evinde Erzurumspor'a yenildi. İlk yarı berabere bitti. Erzurum 78'de Hasan Hatipoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazandı.

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