Braga maçı için düğmeye basıldı

Beşiktaş, Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.
PORTEKİZ İÇİN PROGRAM BELLİ
Beşiktaş Braga maçı için çarşamba bu ülkeye gidecek. Maçı oynadıktan sonra cumartesi dönecek.
PORTEKİZ İÇİN PROGRAM BELLİ
Beşiktaş Braga maçı için çarşamba bu ülkeye gidecek. Maçı oynadıktan sonra cumartesi dönecek.
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