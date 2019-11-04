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maçı için düğmeye basıldı

, ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

Braga maçı için düğmeye basıldı
Beşiktaş, Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

PORTEKİZ İÇİN PROGRAM BELLİ
maçı için çarşamba bu ülkeye gidecek. Maçı oynadıktan sonra cumartesi dönecek.

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