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’ten süper istatistik

'ta bu sezon kötü performansıyla eleştirilen 'in istatistikleri bu görüşle ters düşüyor. Ljajic 2 gol, 7 asistle takımını sırtladı.

Adem Ljajic’ten süper istatistik
Beşiktaş'ta bu sezon kötü performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'in istatistikleri bu görüşle ters düşüyor. Antalyaspor karşısında Vida'nın attığı golde asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 15 golün 9'una katkıda bulundu. Sırp futbolcu atılan 15 golden 2'sine adını yazdırdı. Ayrıca 7 asist yaparak başarıda büyük pay sahibi oldu.

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