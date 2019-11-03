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Trabzon’da penaltı isyanı!

Bordo-Mavililer’de 59. dakikada ceza sahası içinde Titi tarafından düşürüldü. Ancak maçın hakemi ve VAR hakemi Koray Gencerler pozisyonu atladı. 2. yarıda Jerome'un Sosa'nın ayak bileğine yaptığı sert hareket sarı kartla geçiştirildi. Kırmızı kart çıkmadı.

Trabzon’da penaltı isyanı!
Trabzonspor'da hakem isyanı... 59. dakikada ceza sahası içinde Titi tarafından düşürüldü. Ancak maçın hakemi ve VAR hakemi Koray Gencerler pozisyonu atladı... 2. yarıda Jerome'un Sosa'nın ayak bileğine yaptığı sert hareket sarı kartla geçiştirildi. Kırmızı kart çıkmadı.



Dk. 56 Jerome, Sosa'nın bileğine çok sert basıyor.



Dk 59 Titi, ceza sahası içinde Sörloth'u biçti.



Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus dün skandal kararlara imza attı.



AĞAOĞLU'NDAN BÜYÜK ÖFKE!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 59. dakikadaki Sörloth'un ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonla ilgili, "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne!" dedi.

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