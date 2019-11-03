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startı verildi

'nde 6 Kasım Çarşamba günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ç.Rize maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Real Madrid startı verildi

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ç.Rize maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



ŞENER'İN MR'I ÇEKİLECEK
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