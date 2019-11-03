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hazır kıta! Geriye ile 'in el sıkışması kaldı

’in Ocak’ta Fener’e gelmesi için geriye bir adım kaldı. 'daki evini satan Mesut Özil, Çamlıca'dan villa satın aldı. Geriye ile 'in el sıkışması kaldı.



Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük istek duyduğu Mesut Özil adım adım çubuklu formaya doğru yol alıyor. Arsenal'de gözden düşen ancak dün şans bulan Mesut Özil'in Londra'daki evini sattıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'dan 10 milyon dolara tripleks villa aldığı ortaya çıktı. Mesut'un bu villayı eşi Amine Gülşe ile birlikte gezerek aldığı da ortaya çıktı. Arsenal ile görüşmeler devam ediyor...

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