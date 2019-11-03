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Alanya’da sessiz film!

’de sonucu merakla beklenen maçtan yüksek tempoya rağmen gol sesi çıkmadı. Lider Aytemiz ile 1’er puana razı oldu

Alanya’da sessiz film!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan üst sıraları ilgilendiren maçta lider Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ
42. dakikada Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Mert çıkardı. 66. dakikada soldan Robinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Visca'nın şutu sonrası kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi. 80'de Nskala'nın yaptığı ortada Cisse'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak auta gitti. 90'da Salih Uçan'ın müsait durumdaki kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Karşılaşma golsüz sona erdi.

GENÇLER KONYA'YI 90+4'TE YAKALADI: 1-1
Süper Lig'de dün oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Konya, 37'de Miya ile öne geçti: 1-0, 90+4'te Yasin Pehlivan G.Birliği'ne 1 puan getiren golü kaydetti: 1-1.

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