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Fener'e soğuk duş

Sarı-Lacivertliler bitime 1,5 dakika kala 7 sayı önde olduğu maçta Zalgiris’e yenildi. Euroleague’deki 6. maçında 5. kez kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 6. maçında 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

Fener'e soğuk duş
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. hafta maçında evinde Zalgiris Kaunas'a 79-76 yenildi. Maçta bitime 1,5 dakika kala 7 sayı önde olan Sarı- Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak, parkeden mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 6. maçında 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

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