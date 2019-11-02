Fener'e soğuk duş

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. hafta maçında evinde Zalgiris Kaunas'a 79-76 yenildi. Maçta bitime 1,5 dakika kala 7 sayı önde olan Sarı- Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak, parkeden mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 6. maçında 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.
- Spor
- 02.11.2019
- Gazete
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