Fener'e soğuk duş Sarı-Lacivertliler bitime 1,5 dakika kala 7 sayı önde olduğu maçta Zalgiris’e yenildi. Euroleague’deki 6. maçında 5. kez kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 6. maçında 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

F enerbahçe Beko, THY Euroleague'in 6. hafta maçında evinde Zalgiris Kaunas'a 79-76 yenildi. Maçta bitime 1,5 dakika kala 7 sayı önde olan Sarı- Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak, parkeden mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 6. maçında 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü. TÜM MANŞETLER