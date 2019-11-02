İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI

Geçen haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Traktör takımının, bu hafta yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini gösterdi.