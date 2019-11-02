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  • 02.11.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 10:42

'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "" diye haykırdı

Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Tractor Sazi'nin son maçında 80 bin kişi hep bir ağızdan "" diye tempo tuttu.

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI
Geçen haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Traktör takımının, bu hafta yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini gösterdi.

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