Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray - Rizespor maçı saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilrisiniz...

Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narin düdük çalacak. Dördüncü hakemin Cihan Aydın olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Şansalan.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Babel, Ömer Bayram, Andone, Luyindama, Nagatomo, Emre Mor, Lemina

Çaykur Rizespor: