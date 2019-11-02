Beşiktaş maçı sonrasında değişime gideceğinin sinyallerini veren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim dün neşteri vurdu. Tecrübeli hoca, Rize maçında Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekerken; Şener, Ömer, Emre Mor ve Seri'yi ilk 11'de görevlendirdi. Kart cezalısı Marcao'nun yerine Ahmet oynadı.
MARİO LEMİNA DÖKTÜRDÜ
Mario Lemina, Rizespor karşısında yüzde 92,6 başarıyla pas yapıp 5 ikili mücadele kazandı ve 3 tane de top çalarak maçın yıldızı oldu.
REAL MADRİD'İ YEnebiliriz
G.Saray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, "Rize karşısında 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Real Madrid'e karşı Galatasaray gibi oynarsak kazanabiliriz" diye konuştu.
BABEL ÇIKMAK ZORUNDA KALDI
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, ikinci yarının 64. dakikasında sakatlık yaşadı. Hollandalı yıldız bir süre kendisini denedikten sonra 76'da oyundan çıktı. Babel oyundan çıkarken alkışlandı.
ÖMER BAYRAM ŞOV
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçının etkili isimlerindendi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Rize karşısında en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok adam eksilten isim oldu. 83 kez topla buluşan Ömer Bayram, 14 kez girdiği ikili mücadelelerin 10'unu kazandı. 4 kez başarılı çalım atarken 7 kez de sahipsiz top kazandı.
MARİO LEMİNA DÖKTÜRDÜ
Mario Lemina, Rizespor karşısında yüzde 92,6 başarıyla pas yapıp 5 ikili mücadele kazandı ve 3 tane de top çalarak maçın yıldızı oldu.
REAL MADRİD'İ YEnebiliriz
G.Saray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, "Rize karşısında 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Real Madrid'e karşı Galatasaray gibi oynarsak kazanabiliriz" diye konuştu.
BABEL ÇIKMAK ZORUNDA KALDI
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, ikinci yarının 64. dakikasında sakatlık yaşadı. Hollandalı yıldız bir süre kendisini denedikten sonra 76'da oyundan çıktı. Babel oyundan çıkarken alkışlandı.
ÖMER BAYRAM ŞOV
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçının etkili isimlerindendi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Rize karşısında en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok adam eksilten isim oldu. 83 kez topla buluşan Ömer Bayram, 14 kez girdiği ikili mücadelelerin 10'unu kazandı. 4 kez başarılı çalım atarken 7 kez de sahipsiz top kazandı.
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