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'a 'dan müjde geldi

Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu ’ya götürüldü. Burak'ın yedek kulübesinde oturması bekleniyor. N'Koudou ve Ruiz de kadroda yer alırken, Douglas ise 'da bırakıldı.

Burak’tan müjde geldi
Bu akşam Antalyapor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu kafileye dahil edildi. Burak'ın yedek kulübesinde oturması bekleniyor. N'Koudou v Ruiz de kadroda yer alırken, Douglas ise İstanbul'da bırakıldı.

DEPLASMANDA BÜYÜK HASRET
Beşiktaş dış sahada tam 195 gündür kazanamıyor. Siyah-Beyazlılar son olarak nisanda Sivas'ı yendi.

KARTAL ARTIK SERİ İSTİYOR!
G.Saray galibiyetiyle hayata dönen bu akşam 20.00'de önüne çıkacak. 'da hedef, galibiyet serisi.

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