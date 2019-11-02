Aslan’a pansuman

Cimbom kendine geldi... Beşiktaş yenilgisi sonrası krize giren Galatasaray, 10. haftanın açılış maçında Rizespor'u TT Stadı'nda 2-0 mağlup ederek moral buldu. 15. dakikada Ömer Bayram'ın yaptığı ortada Talbi'nin kafayla ters vuruşu ağlara gitti: 1-0.
HAKEM "PENALTI" DEDİ
18. dakikada Melnjak ceza sahası içinde elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Babel penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 26'da Boldrin'in sert şutunu Muslera çeldi.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
54. dakikada Melnjak'ın sert şutu Muslera'nın üzerine gitti. 74'te Andone uzaklardan vurdu, kaleci Tarık topu kontrol etti. 79'da Emre'nin sert şutu da Tarık'da kaldı.
EMRE MOR ZORU BAŞARDI
82'de Emre Mor çok müsait pozisyonda auta vurdu. 85'te Andone'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu Tarık kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-0.
İLK YARILARDA KALE KAPALI
Cimbom evinde çarpıcı bir istatistiğe imza attı... Sarı-Kırmızılılar, TT Stadı'nda oynadığı 5 maçın da ilk yarılarında gol yemedi. Dünkü mücadelenin ilk 45 dakikası da 2-0 sona erdi. Öte yandan G.Saray, Rize'ye son 29 maçta da gol atmayı başardı.
HAKEM "PENALTI" DEDİ
18. dakikada Melnjak ceza sahası içinde elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Babel penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 26'da Boldrin'in sert şutunu Muslera çeldi.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
54. dakikada Melnjak'ın sert şutu Muslera'nın üzerine gitti. 74'te Andone uzaklardan vurdu, kaleci Tarık topu kontrol etti. 79'da Emre'nin sert şutu da Tarık'da kaldı.
EMRE MOR ZORU BAŞARDI
82'de Emre Mor çok müsait pozisyonda auta vurdu. 85'te Andone'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu Tarık kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-0.
İLK YARILARDA KALE KAPALI
Cimbom evinde çarpıcı bir istatistiğe imza attı... Sarı-Kırmızılılar, TT Stadı'nda oynadığı 5 maçın da ilk yarılarında gol yemedi. Dünkü mücadelenin ilk 45 dakikası da 2-0 sona erdi. Öte yandan G.Saray, Rize'ye son 29 maçta da gol atmayı başardı.
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