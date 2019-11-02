Aslan’a pansuman

kendinegeldi...yenilgisisonrası krize giren, 10.haftanın açılış maçında'u'ndamağlup ederekmoral buldu. 15.dakikada'ın yaptığıortada'ninkafayla ters vuruşuağlara gitti:dakikadaceza sahası içinde elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi.penaltıdan skoruyaptı. 26'da'in sert şutunuçeldi.dakikada'ın sert şutu'nın üzerine gitti. 74'teuzaklardan vurdu, kalecitopu kontrol etti. 79'da'nin sert şutu da'da kaldı.'deçok müsaitpozisyonda autavurdu. 85'te'ninyakınmesafeden kafavuruşunukurtardı. Kalan dakikalardaskor değişmedi:evinde çarpıcı bir istatistiğe imza attı... Sarı-Kırmızılılar,'nda oynadığı 5 maçın da ilk yarılarında gol yemedi. Dünkü mücadelenin ilk 45 dakikası dasona erdi. Öte yandan'ye sonda gol atmayı başardı.