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  • 01.11.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:47

'a piyangosu

Yaz transfer sezonunda Yusuf Yazıcı karşılığında 'a gönderilen ve ardından bordo-mavili kulüp tarafından 'a kiralanan , Hollanda temsilcisinin gözüne girdi. Feyenoord'un Trabzon'a Lee için 4 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Trabzonspor'a büyük piyango

'un yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken 16.5 milyon euro'nun yanı sıra kadrosuna kattığı ve 1 yıllığına 'a kiraladığı Edgar, Hollanda ekibinde göze girdi.

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzon Yusuf Yazıcı'yı Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euro + Edgar karşılığında satmıştı.


*Edgar Le

Kadrosunda fazla yabancı bulunduran Fırtına, 25 yaşındaki stoperi direkt olarak Feyenoord'a 1 yıllığına kiralamıştı.

Fotomaç'ın haberine göre Portekizli savunmacı, Hollanda ekibinde forma giydiği 13 maçta gösterdiği başarılı performansı ile göze girdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Trabzon'un kapısını çalarak 'Edgar'ı 4 milyon euro'ya bize satın' teklifini sundu.

Yönetim bunu kabul ederse Yusuf'tan toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor gelir sağlayacak.

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