Galatasaray - Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'de geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 13 puan toplayan Galatasaray karşılaşma öncesi 7. sırada bulunuyor. Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı. Galatasaray, rakibini son 10 maçta 3 kez yenebildi. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Rizespor maçı 1 Kasım Cuma günü yani bugün saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narin düdük çalacak. Dördüncü hakemin Cihan Aydın olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Şansalan.