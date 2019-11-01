Sivasspor’dan bombardıman

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sivasspor deplasmanda Başkent Akademisi'ni 6-0 yenerek turladı. Yiğidoların gollerini Traore, Erdoğan, Caner, Hakan Arslan, Mert Hakan ve Vieira kaydetti Maça fırtına gibi bir başlayan Sivasspor 6 gollü galibiyetle bularak turu geçen taraf oldu. Kupada alınan diğer sonuçlar şöyle: Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 1-2, Kırklarelispor-Ankaragücü: 1-0, Kayseri- Bayrampaşa: (uz) 2-0, Gaziantep-Turgutlu: 3-0, Denizli-İçel: 4-1.
- Spor
- 01.11.2019
- Gazete
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