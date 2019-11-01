Galatasaray'da çifte imza! KAP'a bildirildi

Galatasaray; Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar, Emin Bayram'ın ise sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EMİN BAYRAM'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada ise;

Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.