Galatasaray'da çifte imza! KAP'a bildirildi

Galatasaray; Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar, Emin Bayram'ın ise sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMİN BAYRAM'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada ise;
Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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