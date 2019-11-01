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  • 01.11.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 18:01

'da çifte imza! KAP'a bildirildi

Ligde istediği sonuçları elde edemeyen , genç yıldızı 'ün sözleşmesini 2023-2024 yılı sonuna kadar uzattı. Konuyla ilgili açıklama KAP'a yapılırken Akgün'ün alacağı ücretle ilgili bir bilgi verilmedi.

Galatasaray'da çifte imza! KAP'a bildirildi

; 'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar, Emin Bayram'ın ise sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EMİN BAYRAM'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada ise;
Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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