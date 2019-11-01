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  • 01.11.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:28

Son dakika haberleri: 'a 'ten kötü haber

Son dakika haberine göre; Kulübü, Sturridge'in sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sturridge Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarını kaçıracak.

'da Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, 'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada dün oyuncunun MR çekildiğini belirterek, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.

Bordo-mavililerde Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Mikel'in de sakatlıkları devam ederken, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Onazi ise henüz hazır durumda bulunmuyor.

Daniel Sturridge'in kaçıracağı maçlar;

- Göztepe

- Krasnodar (D)

- Alanyaspor

- Ankaragücü (D)

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