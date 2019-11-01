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  • 01.11.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 12:19

'ta sürprizi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalya'a konuk olacak olan 'ta kamp kadrosu belli oldu. Bir süredir sakatlığı bulunan takımla birlikte Antalya'ya giderken, N'Koudou ve Douglas ise kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sürprizi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalya ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen da kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

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