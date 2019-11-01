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Fenerbahçe Beko’nun rakibi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

, 'nin 6. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. İşte haberin detayları ve 1 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

Fenerbahçe Beko’nun rakibi Zalgiris Kaunas
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 6. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Scarı-Lacivertli takımda bu maç öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.



ESKİŞEHİR'DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADILAR
TFF 1. Lig'in 10. haftasında evinde Osmanlıspor ile mücadele edecek Eskişehirspor'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için dün de antrenmana çıkmadı. Eskişehirsporlu futbolcuların bufan antrenmana çıkıp çıkmayacakları ile belirsizliğini koruyor.



MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE 'SPOR VE KADIN' ZİRVESİ
Marmara Üniversitesi'nde Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve 'nde (ESKAR) Spor ve Kadın Zirvesi düzenlendi. Birçok eski kadın sporcu ve Avrupa 2'ncisi milli tekvandocu Meryem İyin toplantıda yer aldı.



HAMZAOĞLU G.BİRLİĞİ'NDE
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine 'nun getirildiğini açıkladı. Anlaşma sezon sonuna kadar.

PDFK'DAN 3 KULÜBE CEZA
TFF yapılan açıklamaya göre PDFK, 'a 24 ve 'a 45 ve Aytemiz Alanyaspor'a 36 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ve Trabzonspor, ayrıca tribün kapatma cezası aldı.

MARATON SİMÜLASYONU
İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken koşuya katılacak olan aktif yaşam topluluğu Challengers, maratonun simülasyon koşusunu gerçekleştirdi.

NEZA DÜNYA 4.'SÜ OLDU
2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonasında Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına yarışan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Neva Naz Güvenç 3.01 derecesi ile dünya 4.'sü oldu.

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