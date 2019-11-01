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'ta heyecanı

’ın ’de problemler yaşayan Brezilyalı yıldızı geri getirmek istediği iddiaları taraftarları ayağa kaldırdı. le bizzat Başkan ’nin ilgilendiği ifade ediliyor.

Kartal’da Talisca heyecanı
Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ara çalışmaları i hemen düğmeye basan Beşiktaş'ta Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın formasını giydiği Çin takımı Guangzhou Evergrande'de büyük sorunlar yaşayan Brezilyalı yıldızı geri döndürmek istediği iddiaları taraftarları ayağa kaldırdı.



HOCASIYLA SORUN YAŞIYOR
Taraftarlar sosyal medya üzerinden Talisca'nın yeniden Beşiktaş formasını giymesi için kampanya başlatma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Transferle bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği ve genç yıldızın kiralanması için çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Henan Jianye maçında oyundan alındığı için teknik direktör Cannavaro'ya tepki gösteren Talisca'nın karşılaşma sonrası yenilen yemeğe de katılmaması bardağı taşırdı.



24 MAÇTA 13 GOL ATTI
Guangzhou Evergrande'nin bonservisi için Benfica'ya 19.2 milyon Euro ödediği Sambacı bu sezon forma giydiği 24 maçta 13 gol atarken, asist yapamadı.

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