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  • 31.10.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:41

4.tur eleme canlı yayın (Dönüşümlü)

'nda heyecan sürüyor. 4.tur elemelerinde bugün 6 maç oynanacak. Maraton, Bayburtspor-Bursaspor maçıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası canlı yayınını ve anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

ZTK 4.tur canlı yayın (Dönüşümlü)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşması Bayburtspor - Bursaspor maçı oldu. Bugün 6 karşılaşma sporseverlerle buluşacak.

BUGÜN OYNANAN MAÇLAR;

Bayburtspor-Bursaspor

Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşaspor

Gaziantep FK-Turgutluspor

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER

1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor
Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor
Altınordu 3 - 1 Amed Sportif
Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor
Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor
Altay 1 - 0 Görelespor
Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor
Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor
Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor
Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare
Payasspor 2 - 3 Manisa FK
Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa
Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor
Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor
BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor
Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe

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