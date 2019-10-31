Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşması Bayburtspor - Bursaspor maçı oldu. Bugün 6 karşılaşma sporseverlerle buluşacak.
BUGÜN OYNANAN MAÇLAR;
Bayburtspor-Bursaspor
Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşaspor
Gaziantep FK-Turgutluspor
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor
İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER
1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor
Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor
Altınordu 3 - 1 Amed Sportif
Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor
Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor
Altay 1 - 0 Görelespor
Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor
Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor
Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor
Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare
Payasspor 2 - 3 Manisa FK
Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa
Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor
Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor
BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor
Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe
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