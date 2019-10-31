Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşması Bayburtspor - Bursaspor maçı oldu. Bugün 6 karşılaşma sporseverlerle buluşacak.

BUGÜN OYNANAN MAÇLAR;

Bayburtspor-Bursaspor

Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşaspor

Gaziantep FK-Turgutluspor

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER

1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor

Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor

Altınordu 3 - 1 Amed Sportif

Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor

Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor

Altay 1 - 0 Görelespor

Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor

Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor

Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK

Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor

Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor

Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare

Payasspor 2 - 3 Manisa FK

Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa

Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor

Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor

İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor

BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor

Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor

Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe