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  • 31.10.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 14:05

'un Norveçli taraftarı 'dan Bakan 'na teşekkür

Süper Lig'de mücadele eden ve lider konumda bulunan 'un Norveçli taraftarı gönülleri fethetti. Alanyaspor taraftarı , Gaziantep'te özel harekat birliğini ziyaret edip Türk askerine destek verdiği için kendisini telefonla arayan Dışişleri Bakanı ’na teşekkür etti.

Alanya'nın Norveçli taraftarından Çavuşoğlu'na teşekkür

Sosyal medya hesabından, Türk askerine 'un formasını hediye ederken fotoğrafını paylaşan Erga, ''Suriye sınırda görev yapan özel kuvvetler ve polisi ziyaret ettikten sonra, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı beni arayarak teşekkür etti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde heyecandan yaprak gibi titriyorum'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 9. haftasında hafta sonu oynan Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maçı öncesi Alanyaspor taraftarı özel harekat birliğine giderek Türk Ordusu mensuplarına destek vermişti.

Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftarı , Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek vererek 'yanındayız' mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı 'da Charlotte Erga'yı arayarak teşekkür etmişti.

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