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  • 31.10.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:47

'da Falcao'ya Caner Erkin ayarı! Neden oynatılmadığı belli oldu

'da bilmecesi sürerken, yıldız ismin sakatlığında neden aceleci davranılmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Falcao ile aynı sakatlığı yaşayan Caner Erkin'in durumunu inceleyen sarı-kırmızılı doktorlar, yıldız futbolcunun tam anlamıyla hazır olmadan oynatılmaması gerektiğine karar verdi.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin ayarı

'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan 'ya aşil tendinopatisi teşhisi kondu.

İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun 3 hafta topa dokunması yasaktı ve bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. Bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak.

3 sene önce Falcao ile benzer sakatlığı (aşil tendiniti) yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya baskı yapmıyor.

AYRI ÇALIŞMAYA DEVAM
Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün de takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı. Grip olan Belhanda ise idmana katıldı.

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