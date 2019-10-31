Yabancı sayısında değişikliğe gidiliyor (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Türk futbolundaki en büyük tartışma konularından biri olan yabancı sayısı hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalar yaptı. Özdemir, 14 olan mevcut yabancı sayısı için "Kademeli bir şekilde yabancı sayısını azaltmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE YENİ HOCA BÜLENT UYGUN OLDU
Süper Lig takımlarından Kayseri- spor hocasını buldu. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! takımınızın teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" dedi.
124 TEKNE VE 1000 YELKENCİ YARIŞIYOR
Marmaris Ulusalararası Yat Kulübü tarafından 30.'su düzenlenen Uluslararası Yarış Haftası tüm hızıyla sürüyor. 13 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 124 teknenin katıldığı yarışlar 1 Kasım'a kadar devam edecek. MİYC Başkanı Cem Tekdağ, "Katılım çok yüksek. Yarışlar sonrası aktivitelerle burada yorgunluğumuzu atıyoruz" dedi.
A.EFES'İN ZORLU SINAVI
Erkek Basketbol takımlarımızdan Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu maç Panathinaikos deplasmanında 22.00'da oynanacak.
TOFAŞ RUSYA'DA GALİP
ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi. Darüşşafaka ise UNICS Kazan'a 79-77 mağlup oldu.
HALKBANK-G.SARAY: 0-3
Efeler Ligi 2. haftasında G.Saray, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Aydın BŞB: 1-3, İnegöl-Bursa BŞB: 1-3, Tokat-F. Bahçe: 1-3, Sorgun-Arkas: 0-3.
KAYSERİ'DE YENİ HOCA BÜLENT UYGUN OLDU
Süper Lig takımlarından Kayseri- spor hocasını buldu. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! takımınızın teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" dedi.
124 TEKNE VE 1000 YELKENCİ YARIŞIYOR
Marmaris Ulusalararası Yat Kulübü tarafından 30.'su düzenlenen Uluslararası Yarış Haftası tüm hızıyla sürüyor. 13 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 124 teknenin katıldığı yarışlar 1 Kasım'a kadar devam edecek. MİYC Başkanı Cem Tekdağ, "Katılım çok yüksek. Yarışlar sonrası aktivitelerle burada yorgunluğumuzu atıyoruz" dedi.
A.EFES'İN ZORLU SINAVI
Erkek Basketbol takımlarımızdan Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu maç Panathinaikos deplasmanında 22.00'da oynanacak.
TOFAŞ RUSYA'DA GALİP
ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi. Darüşşafaka ise UNICS Kazan'a 79-77 mağlup oldu.
HALKBANK-G.SARAY: 0-3
Efeler Ligi 2. haftasında G.Saray, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Aydın BŞB: 1-3, İnegöl-Bursa BŞB: 1-3, Tokat-F. Bahçe: 1-3, Sorgun-Arkas: 0-3.
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