Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.





Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.