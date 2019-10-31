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  • 31.10.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 16:46

'de sakatlık şoku! ...

'de karşısında sakatlanan 'nin kasıktaki kas zarında yırtılma ve kanama meydana geldiği açıklandı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 1 ay sahalardan uzak

'nin Fransız savunma oyuncusu 'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

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