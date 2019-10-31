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  • 31.10.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 15:39

İşte 'nin planı! Sayı böyle düşürülecek

Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının ardından gözler yeniden na çevrildi. severlerin itirazlarına rağmen TFF bir kez daha "yabancı sınırını düşüreceğiz" derken, yeni kural ile ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye'de futbolun gündemi yeniden yabancı kuralı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamayla yabancı sınırının değişeceğini bir kez daha yineledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DEDİĞİ GİBİ OLACAK
Mevcut kurala göre; Süper Lig ekipleri 14 yabancı oyuncu transfer edip, bu futbolculardan 12'sini maç kadrosuna alabiliyor. TFF'nin bu sayıyı, Şenol Güneş'in daha önce açıkladığı gibi önce 10'a sonra yıllar içinde 9'a ve 8'e indireceği öğrenildi.

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