NBA'de Golden State Warriors, Phoenix Suns ile karşılaştı. Mücadeleyi Suns takımı 121-110 kazanırken, yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin sakatlanması Warriors cephesinde moralleri bozdu.



*Stephen Curry

Curry, potaya doğru penetre ederken iki rakibinin arasında kalarak ters düştü. Yıldız guardın sol elinde kırk olduğu belirtildi. Curry'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.