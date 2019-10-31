NBA'de Golden State Warriors, Phoenix Suns ile karşılaştı. Mücadeleyi Suns takımı 121-110 kazanırken, yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin sakatlanması Warriors cephesinde moralleri bozdu.
*Stephen Curry
Curry, potaya doğru penetre ederken iki rakibinin arasında kalarak ters düştü. Yıldız guardın sol elinde kırk olduğu belirtildi. Curry'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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