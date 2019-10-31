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  • 31.10.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:29

'da büyük şok! Curry'nin eli kırıldı

'in yıldız isimlerinden , takımının Phoenix Suns ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Curry'nin sol elinde kırık olduğu belirlenirken, yıldız ismin sahalardan ne kadar uzak kalacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

NBA'da büyük şok! Yıldız ismin eli kırıldı

'de Golden State Warriors, Phoenix Suns ile karşılaştı. Mücadeleyi Suns takımı 121-110 kazanırken, yıldız cu 'nin sakatlanması Warriors cephesinde moralleri bozdu.


*Stephen Curry

Curry, potaya doğru penetre ederken iki rakibinin arasında kalarak ters düştü. Yıldız guardın sol elinde kırk olduğu belirtildi. Curry'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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