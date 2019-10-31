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  • 31.10.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:29

'dan Madrid'de rehabilitasyon!

Ligdeki performansıyla taraftara bekleneni bir türlü veremeyen ’da sürpriz bir karara imza atıldı. Yeniden çıkışa geçmek adına kolları sıvayan teknik direktör , Madrid programında olağanüstü bir uygulamaya gitti. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım’da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid’de kalacak.

Cimbom'da sürpriz karar! Madrid maçından sonra...

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan takımı, deplasmanı öncesinde İspanya'dan İstanbul'a hemen dönmeyecek. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım'da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid'de kalacak.

CUMA YOLCULUK, CUMARTESİ MAÇ
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya'ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid'in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak.



'in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan direk olarak özel uçakla Gaziantep'e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep'te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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