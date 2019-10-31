Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray takımı, Gaziantep deplasmanı öncesinde İspanya'dan İstanbul'a hemen dönmeyecek. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım'da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid'de kalacak.

CUMA YOLCULUK, CUMARTESİ MAÇ

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya'ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid'in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak.







Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan direk olarak özel uçakla Gaziantep'e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep'te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.