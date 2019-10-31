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  • 31.10.2019 20:32
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:32

, ’u resmen açıkladı

, ’nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kayserispor yeni teknik direktörünü duyurdu

, teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor, 'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygun'u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"
Bülent Uygun, Kayserispor'un bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

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